Ex-Pro-AvO-Geschäftsführer Peter Menk steigt ins Lieferbusiness ein

Peter Menk ist in der Branche kein unbekannter: Der ehemalige Unternehmensberater hat bereits im Jahr 2003 mit den Partnerapotheken eine der bundesweit ersten Apothekenkooperationen aufgebaut. Zudem gründete Menk mit einer Werbeagentur eine eigene Healthcare-Tochter, hat sich in verschiedenen anderen Gesundheitsunternehmen beteiligt und hat als kaufmännischer Geschäftsführer der Apotheke am Dermatologikum in Hamburg fungiert.

Zuletzt war er Geschäftsführer der Initiative ProAvO. Seit diese in gesund.de aufgegangen ist, kümmert er sich aktuell noch um die Entwicklung von Partnerschaften und Kooperationen mit der pharmazeutischen Industrie, die sogenannten Manufacturer Relations. Doch nun steigt er ins Lieferbusiness ein – als Gesellschafter beim Liefer-Start-up Apocourier.