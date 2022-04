Antibiotikagabe bei Kindern mit verringerter Impfantwort assoziiert

Die Autor:innen der Studie vermuten, dass die Antibiotika das Darmmikrobiom verändern und Bakterien töten, die sonst das Immunsystem stärken. Könnten Probiotika einem solchen Effekt entgegenwirken? Dr. Cornelia Gottschick (Arbeitsgruppenleitung Infektionsepidemiologie am Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, Profilzentrum Gesundheitswissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) gab gegenüber dem SMC in einer Einordnung der Studie zu bedenken, dass das Darmmikrobiom in der Studie nicht untersucht wurde, sodass dieser Zusammenhang – und damit auch eine mögliche Therapie – theoretisch bleibe.

Professor Ulrich Schaible (Direktor des Programmbereichs Infektionen, Forschungszentrum Borstel – Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften (FZB), Borstel) spricht insgesamt von einer wissenschaftlich fundiert durchgeführten Studie und mahnt: „Das wichtigste Ergebnis ist, dass besonders bei Kindern mit Antibiotikagaben zwischen dem 9. und 24. Lebensmonat signifikant geringere Antikörpertiter gemessen wurden. Diese liegen unter den Konzentrationen, die generell für einen Immunschutz als relevant angesehen werden. Damit hätten sie ein erhöhtes Risiko, an Infektionen zu erkranken, die durch die Erreger, gegen die geimpft wurde, ausgelöst werden.“