Sensible Nutzerdaten werden weitergegeben

Wer Medikamente per App nach Hause bestellt, sei es über einen Arzneimittelversender oder einen Lieferdienst, muss damit rechnen, dass sensible Daten wie die eingekauften Produkte sowie die Lieferadresse und Gerätedaten an Dritte weitergeleitet werden. Das zeigt eine Untersuchung von Mobilsicher, einem Infoportal zur sicheren Handynutzung.