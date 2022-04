Finanzielle Sicherheit immer wichtiger

Bereits zum dritten Mal – nach 2016 und 2019 ­– hat die Apobank Heilberufler im Rahmen der Studie „Inside Heilberufe III“ nach ihrem privaten und beruflichen Alltag befragt. 100 Allgemeinärzte, 100 Fachärzte, 103 Zahnärzte, 100 Apotheker sowie 100 Studenten der Heilberufe ab dem 6. Semester – darunter 30 Pharmaziestudenten – nahmen an der Online-Befragung teil.

Was ist den Heilberuflern wichtig im Leben? An erster Stelle steht hier im Durchschnitt von allen Befragten mit 92 Prozent nach wie vor das Familienleben. Zunehmend wichtiger wurde in den letzten Jahren die finanzielle Sicherheit: Im Jahr 2016 wurde diese von 85 Prozent als wichtig erachtet, 2022 waren es schon 91 Prozent. Dem entspricht, dass materielle Aspekte deutlich an Relevanz gewonnen haben: hohes Einkommen und Lebensstandard (von 58 Prozent auf 65 Prozent), Eigentum (von 56 Prozent auf 64 Prozent) oder Vermögensbildung (von 55 Prozent auf 64 Prozent).