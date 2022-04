Apothekenteams stellen Fortbildungsrekord auf

Die Apothekenteams in Deutschland absolvierten im Jahr 2021 so viele Fortbildungen wie noch nie zuvor. BAK-Präsident Thomas Benkert lobt jetzt in einer ABDA-Pressemitteilung das Engagement der Kolleginnen und Kollegen: Die Fortbildungsstatistik zeige deutlich, dass sie sich ihrer Verantwortung als Heilberuflerinnen und Heilberufler bewusst seien und ständig daran arbeiteten, noch besser zu werden als bisher.