Neues Fortbildungsangebot für Industrieapotheker

Sämtliche Apothekerkammern bieten ein umfassendes Fortbildungsprogramm an. Dieses ist jedoch in den meisten Fällen auf die Bedürfnisse der Kolleg:innen in der Offizin zugeschnitten. Themen, die einen Mehrwert für Industrieapotheker:innen in ihrer täglichen Arbeit darstellen, sind Mangelware. Die LAK Baden-Württemberg will hier Abhilfe schaffen und bietet eine Pilotveranstaltung mit Themen für Industrieapotheker an. Bei Zuspruch soll eine Fortbildungsreihe daraus werden.