Die Pandemie aus Apothekensicht – ein ordnungspolitisches Dilemma

Was treibt Sie in Sachen Corona derzeit am meisten um?

Auch nach zwei Jahren Pandemiegeschehen bin ich immer noch entsetzt darüber, unter welchem Ordnungsdilemma unser Staat leidet. Das hat die Corona-Pandemie schonungslos offengelegt. Bis heute vermisse ich einen roten Faden und eine bundesweit abgestimmte Pandemiestrategie. Zielorientiertes und vorausschauendes Handeln steht zumeist immer noch hinter parteipolitischem und föderalistischem Hickhack an. Unser Land hat sich zu einem Flickenteppich an Regelungen, Maßnahmen und Gegenmaßnahmen entwickelt. Ich habe nun den großen Wunsch, dass ich gemeinsam mit meinem Team die kommenden Wochen und Monate überstehe und wir alle gesund bleiben. Und natürlich sind die derzeit geltenden Quarantäneregelungen bei gleichzeitig großflächigen Öffnungstendenzen eine große Belastung für das Unternehmen. Durchschnittlich 10 Prozent der Beschäftigten sind in unserem Unternehmen derzeit in der Quarantäne gefangen.