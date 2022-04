mRNA-Booster nach COVID-19-Impfserie mit Nicht-EU-Impfstoff – wie dokumentieren?

Doch wie ist eine solche Auffrischimpfung zu dokumentieren? Darauf geht die ABDA jetzt in ihrer aktualisierten „Handlungshilfe zur nachträglichen Erstellung der COVID-19-Zertifikate durch Apotheker*innen“ ein.

Gleichgestellte Impfstoffe

Grundsätzlich gilt: Auch wer einen COVID-19-Impfstoff erhalten hat, der nicht in der EU zugelassen, aber einem solchen gleichgestellt ist, kann ein Zertifikat bekommen. Welche Impfstoffe das sind, können die Apothekenmitarbeitenden anhand einer tabellarischen Übersicht auf der Homepage Re-Open EU prüfen. „Es handelt sich überwiegend um COVID-19-Impfstoffe, die in Drittstaaten von den pharmazeutischen Unternehmen mit Zulassung in der EU dort selbst oder in Lizenz hergestellt werden“, erläutert die ABDA. „In das Modul ‚COVID-19-Zertifikat‘ des Apothekenportals ist der Name des Impfstoffs einzutragen, wie er in der EU zugelassen ist.“

Hat die Kundin oder der Kunde allerdings eine Grundimmunisierung mit einem Impfstoff erhalten, der weder in der EU zugelassen noch einem solchen gleichgestellt ist, kann kein Impfzertifikat ausgestellt werden. Auch technisch ist das nicht möglich – im Impfzertifikate-Modul findet sich keine entsprechende Auswahlmöglichkeit. Covaxin®, CoronaVac®, Sputnik V® und andere sucht man dort vergebens.