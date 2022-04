Innovationsfonds: Kaum Apotheken bei den geförderten Projekten involviert

Apotheken sind allerdings kaum an den geförderten Projekten beteiligt. Das zeigt der Blick in den Bericht. So ist nur bei 4 Prozent der 168 bewerteten neuen Versorgungsformen der Bereich „Apotheken / Arzneimittelversorgung“ einbezogen. Vor allem ist die ambulante ärztliche Versorgung (80 Prozent) in NVF involviert, gefolgt von Krankenhäusern (63 Prozent) – teils ausschließlich, teils auch sektorenübergreifend mit anderen. Diese beide Versorgungsbereiche bilden auch die häufigste Kombination bei sektorenübergreifenden Projekten. Alle weiteren Versorgungsbereiche sind jeweils nur in weniger als einem Fünftel aller NVF einbezogen. Bei 111 von 168 (66 Prozent) neuen Versorgungsformen der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020) ist mehr als ein Versorgungsbereich beteiligt. Die sektorenübergreifende Versorgung stellt einen Schwerpunkt dar.