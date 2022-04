Fast alle Fälle von Gebärmutterhalskrebs (mehr als 95 Prozent) lassen sich auf das sexuell übertragbare HP-Virus zurückführen, meist durch die Hochrisikosubtypen 15 und 18 (70 Prozent). Und: Nahezu alle betroffenen Frauen (90 Prozent) leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die neue Impfempfehlung der WHO könnte somit vor allem in diesen Ländern, in denen die Einführung des HPV-Impfstoffes der SAGE zufolge nur „langsam“ vorangeht, die Durchimpfung verbessern und das Ziel, bis 2030 mindestens 90 Prozent der Mädchen bis zum Alter von 15 Jahren zu impfen, erreichen.