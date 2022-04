„Auswascheffekt“ durch Macrogol

Sicherheitsinformationen zu Arzneimitteln – etwa in Form von Rote-Hand-Briefen – sind in der Apotheke gut bekannt. Ähnliche Sicherheitsinformationen veröffentlicht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Mediziniprodukte (BfArM) aber auch zu Medizinprodukten auf seinen Internetseiten. „Die auf dieser Seite abrufbaren Kundeninformationen wurden von Herstellern, deren Bevollmächtigten oder Einführern von Medizinprodukten verfasst.“ Meist sind diese für Apotheken wenig relevant. Am 22. März wurde dort jedoch eine „dringende Sicherheitsinformation zu Movic Beutel von Norgine BV“ veröffentlicht. Deren Zielgruppe sind ausdrücklich Apotheker:innen.

Es geht um eine mögliche Wechselwirkung zwischen dem Medizinprodukt Movicol (Macrogol 3350) und dem Arzneimittel Novodigal (Digoxin). In einem Fall kam es bei einem Patienten zu einer Verschlimmerung seiner zugrundeliegenden Herzerkrankung.