Ambulante Pflegedienste meiden die Verblisterung

Obwohl in Deutschland mehr als vier Millionen Menschen als pflegebedürftig gelten, von denen ein Fünftel (also rund eine Million) vollstationär in Pflegeheimen versorgt wird, existieren, laut Prof. Thomas Schmid von der Hochschule Kempten, bisher nur lückenhaft Daten dazu, wie die individualisierte Arzneimittelversorgung dieser Patientengruppe genau durchgeführt wird. Im Rahmen verschiedener Studien beschäftigen sich Schmid und seine Arbeitsgruppe daher mit der Frage, wie genau das Stellen und die Verblisterung der Dauermedikation für Pflegebedürftige Anwendung findet.

Bereits 2018 präsentierte der Professor für Betriebswirtschaftslehre in der Gesundheitswirtschaft die Ergebnisse seiner Befragung von mehr als 1.100 deutschen Pflegeheimen. Demnach verwendet etwa ein Drittel der Heime patientenindividuelle Einwegblister, hergestellt in Apotheken bzw. Blisterzentren, bei denen Schlauchblister den größten Anteil haben, gefolgt von Karten- und Becher­Blistern. Zwei Drittel der Pflegeheime stellen dagegen die Dauermedikation der Bewohner, teils in mehrfach verwendeten Tages- oder Wochendispensern, teils in mehrfach verwendeten Medizin- oder Medikamentenbechern. In etwa 10 Prozent der Heime übernehmen Apotheken das Stellen.