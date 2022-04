Hohe Mehrkosten bei Brivudin-Therapeutika

Vielen Kollegen in den Apotheken ist es in der vergangenen Woche bereits aufgefallen: Verordnet der Arzt einem GKV-Versicherten das Arzneimittel Zostex, muss dieser tief in die Tasche greifen. Die Mehrkosten, welche vom Versicherten zu tragen sind, liegen bei mehr als 60 Euro. Was kann man in der Apotheke den Patienten raten, die dies nicht zahlen wollen oder können?