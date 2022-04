Der Fall Tamoxifen aus Sicht einer Patientin und Journalistin

„Warum sind meine Tabletten knapp?“ – dieser Frage ist Tanja Stelzer, die Mitglied der Chefredaktion der „Zeit“ ist, als Autorin und vor allem als selbst betroffene Patientin nachgegangen. Erschienen ist ihre Recherche vergangenen Samstag auf „Zeit online“.

Ihre unscheinbaren Tamoxifen-Tabletten scheinen „zur Hamsterware geworden zu sein, die unterm Ladentisch weggeht“ schreibt sie, deshalb begann sie zu recherchieren. Viele Ergebnisse ihrer Recherche dürften Apotheker:innen gut bekannt sein. So erklärt sie zwar: „Zu Beginn der Corona-Krise, als man sich sorgte, ob die Intensivstationen genug Medikamentennachschub aus dem Ausland bekommen, geriet das Thema Lieferengpässe in die Nachrichten. Seitdem ist es in Vergessenheit geraten.“ Wirklich vergessen können Apotheker:innen Lieferengpässe aber natürlich nicht, sind sie doch Teil ihrer täglichen Arbeit. Allerdings stellt Stelzer den Fall Tamoxifen umfassend dar, und die verschiedenen Interessen im Arzneimittelmarkt gegenüber. Sie ist sogar extra nach Texas, zum „Vater des Tamoxifen“ gereist.