E-Rezept geht zulasten der stationären Apotheken

„In Schweden kann man sehen, wie sich der deutsche Medikamenten-Versandhandel entwickeln könnte. Denn dort ist das elektronische Rezept (E-Rezept) längst etabliert, während es hierzulande erst getestet wird.“ Das schreibt das „Handelsblatt“ in der aktuellen Ausgabe seines „Inside Digital Health Newsletters“. Denn in Schweden werden dem Bericht zufolge fast nur noch elektronische Rezepte ausgestellt.

Das Verfahren ist vergleichbar mit dem in Deutschland: Das E-Rezept landet nach der Verordnung in einer zentralen Datenbank. An die sind alle stationären Apotheken sowie die drei schwedischen Versandhändler angeschlossen. Der Patient entscheidet, wo sein Rezept landen soll und ob er es in der Apotheke abholen oder sich schicken lassen will. Wobei sich wohl immer mehr Menschen für die Lieferung entscheiden. Zum Vergleich: Hierzulande wird das Rezept auf dem Server der Gematik abgelegt. Der Patient kann dann den Schlüssel dazu, den sogenannten Token, einer Apotheke oder einem Versender seiner Wahl übermitteln, die oder der die Verordnung dann abrufen kann.