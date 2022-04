Approbiertes Personal ist nur schwer zu finden. Und auch in den Ausbildungsberufen ist das Angebot knapp – PKA und PTA sind Mangelware auf dem Arbeitsmarkt. Um dem entgegenzuwirken, bilden viele Betriebe selbst aus, getrieben auch von der Hoffnung, dass die pharmazeutischen und kaufmännischen Assistentinnen und Assistenten im Anschluss der Apotheke die Treue halten und bleiben.

Fragen rund um die Ausbildung

Doch wie findet man einen geeigneten Auszubildenden? Worauf sollte man im Vorstellungsgespräch achten? Wo finden sich Muster-Ausbildungsverträge? Und was passiert, wenn der oder die Auszubildende schwanger wird oder schulische, private oder gesundheitliche Probleme während der Ausbildung auftauchen? Auf diese und viele andere Fragen geht Autorin Constanze Schäfer in ihrem kürzlich im Deutschen Apotheker Verlag erschienenen Buch „Ausbilden in der Apotheke – rechtliche Vorgaben, praktische Tipps und Musterformulare“ ein.

Darüber hinaus widmet sie sich in einem eigenen Kapitel auch einem Thema, das derzeit in manch einem Betrieb wieder aktuell sein dürfte: Wie laufen die Berufsanerkennungsverfahren für pharmazeutisches Personal und PKA aus dem Ausland ab? Welche Unterlagen sind einzureichen, um eine Berufserlaubnis zu bekommen? Was ist der Unterschied zwischen einem Hospitanten und einer Apothekerin oder einem Apotheker unter Aufsicht und welche Gehälter sind üblich?

Ausbilden macht Spaß

Die Apotheke als Ausbildungsplatz steht vor großen Herausforderungen, schreibt Schäfer im Vorwort ihres Werks. „Dieser Ratgeber soll dabei helfen, Ausbildung zu optimieren und auf häufige Fragen Antworten zu geben.“ Ausbilden ist Arbeit, aber Ausbilden macht auch sehr viel Spaß, meint die Autorin. „Wenn man weiß, worauf es ankommt, ist Ausbildung für alle bereichernd.“

Das Buch „Ausbilden in der Apotheke – rechtliche Vorgaben, praktische Tipps und Musterformulare“ von Constanze Schäfer (1. Auflage 2022) ist ab sofort als Printausgabe (ISBN 978-3-7692-7799-9) oder E-Book (ISBN 978-3-7692-7956-6) im DAV-Shop erhältlich.