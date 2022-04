Wer solche Symptome hat, solle sich von einem Nuklearmediziner oder einer Nuklearmedizinerin untersuchen lassen. So soll eine mögliche dauerhafte Schilddrüsenunterfunktion rechtzeitig therapiert werden. „Nur sehr selten wird eine Feinnadelbiopsie zur Diagnosesicherung durchgeführt“, erklärt Czech. Ob eine SAT vorliegt, erkenne der Nuklearmediziner an Entzündungs- und Schilddrüsenwerten im Blut, flankiert von Untersuchungen der Schilddrüse per Ultraschall und Szintigrafie.