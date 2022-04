Allerdings ist es noch gar nicht so lange her, dass die Zulassung für Dolutegravir in Tivicay auch in Form von dispergierbaren Tabletten für Kinder und Säuglinge in Europa zugelassen wurde. „Für die auslaufenden pädiatrischen Formulierungen werden laut Firma weiterhin alternative Darreichungsformen bzw. Dosierungen für Kinder angeboten“, erklärt die AMK dazu. In einem Informationsschreiben der Firma heißt es: