Der Pharmazeutische eKongress der INTERPHARM online 2022 fand zwar schon am Freitag zuvor statt, pharmazeutisch wurde es aber auch nochmal bei der Heimversorgung KOMPAKT: Apothekerin Dr. Stefanie Brune machte deutlich, wie und mit welchen Hilfsmitteln die anticholinerge Last der Arzneimittel von Pflegeheimbewohner:innen ermittelt werden kann – und warum das so wichtig ist. Denn zwar handelt es sich um ein altbekanntes Problem, aber kein unlösbares.