In den Clips spielten die Protagonisten sich selbst und hätten für alltägliche Gesundheitsprobleme stets die einfachste Lösung parat, beschreibt Shop Apotheke die Kampagne. Was diese vermeintlich einfachste Lösung sein soll, ist nicht schwer zu erraten – natürlich der niederländische Versender.

In der Mitteilung der Shop Apotheke wird auch Günther Jauch zitiert: „Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht jede Kooperationsanfrage blind annehme. In den letzten zehn Jahren habe ich keine Werbung mehr gemacht. Bei Shop Apotheke war dies allerdings anders. Es geht um die ebenso schnelle wie einfache Versorgung in Sachen Gesundheit. Und da ist Shop Apotheke die zeitgemäße, aber eben vor allem auch kompetente Online-Apotheke.“