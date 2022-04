Augsburg, Burghausen, Ingolstadt und Mittenwald – diese kleineren und größeren bayerischen Städte markieren das Revier, in dem die Fahrer des Pharmagroßhändlers Hageda Stumpf täglich unterwegs sind. Mit rund 140 Mitarbeitern und einem Umsatz von 360 Millionen Euro zählt Hageda Stumpf zu den Kleineren unter den Großhändlern in Deutschland, hat aber wie andere regional tätige Unternehmen in seinem Kerngebiet eine starke Stellung.