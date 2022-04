Die Reaktionen auf die Pläne der Schiedsstelle sind gemischt. Während man seitens der Apothekerschaft überzeugt ist, dass so künftig Entscheidungen schneller und in vielen Fällen für die Apotheken auf keinen Fall schlechter getroffen werden, sehen die Kassen ihre Position geschwächt. Schließlich könnten so doch in Zukunft öfter Verhandlungen zugunsten der Apothekerschaft ausgehen.