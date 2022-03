Im vergangenen Jahr lag das GKV-Ausgabenwachstum bei Arzneimitteln ohne Impfstoffe im Schnitt bei 10,1 Prozent. Im Januar 2022 waren die Arzneimittelkosten der Kassen noch um 7,2 Prozent geklettert. Im Februar dieses Jahres war es nach den jüngsten Frühinformationen des Deutschen Apothekerverbands (DAV) ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat. Zugleich nahm die Zahl der Rezepte um 5,2 Prozent zu. Für die ersten beiden Monate des Jahres 2022 liegt das durchschnittliche Wachstum bei den GKV-Arzneimittelausgaben nun bei 6,8 Prozent und bei den Rezeptzahlen bei 5,5 Prozent. Was die für die Apothekenhonorierung wichtigen Rezeptzahlen betrifft, ist zu berücksichtigen, dass diese Anfang 2021 im zweistelligen Bereich gesunken waren – das Plus erscheint vor diesem Hintergrund nach wie vor bescheiden.