Die möglichen Folgen einer Schlafapnoe sind weitreichend und können zur Gefährdung anderer Menschen werden. Schätzungen zufolge waren im Jahr 2000 in den USA rund 800.000 Fahrer, die an einer Schlafapnoe litten, an einem Verkehrsunfall beteiligt. Die traurige Bilanz waren 1.400 Todesfälle. Bei einer adäquaten Therapie der Unfallfahrer mit Schlafapnoe hätten womöglich 980 Menschenleben gerettet werden können.