Diese Entscheidung wurde laut einer Mitteilung der Kommission getroffen, weil derzeit nicht alle Mitgliedstaaten Auffrischungsimpfungen an Heranwachsende verabreichen – obwohl diese auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für Personen ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen sind. Mit der Neuregelung soll demnach verhindert werden, dass Minderjährige ihren Impfstatus verlieren, weil sie nicht rechtzeitig eine Auffrischdosis erhalten. „Die Pandemie ist immer noch da, und die Impfung ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Unsere Botschaft hat sich nicht geändert: Lassen Sie sich so bald wie möglich impfen und auffrischen. Die Impfung rettet Leben und ist für uns alle von entscheidender Bedeutung“, betont EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.

Anpassung muss bis 6. April erfolgen

Die Ausnahmeregelung werde auf der Verifizierungsebene umgesetzt. Das bedeutet, dass die Anwendungen, die zur Überprüfung der digitalen COVID-Zertifikate dienen, angepasst werden sollen. Bis zum 6. April müssen die Mitgliedstaaten die neue Vorschrift übernehmen und die nötigen technischen Änderungen umgesetzt haben.

Der Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung etwa in Apotheken, Praxen und Impfzentren erstellt wird. Er ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital gelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU anerkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise nicht nur über Impfungen, sondern auch über frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.