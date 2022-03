Vdek: Genehmigungspflicht für Tamoxifen-Einzelimporte entfällt

Apotheker:innen und Ärzt:innen sollen im Rahmen des aktuellen Tamoxifen-Versorgungsengpasse sicher sein, dass ihnen die Abgabe beziehungsweise Verordnung kleiner Packungen nachträglich nicht finanziell zum Verhängnis wird. In diesem Zusammenhang erinnerte die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) zuletzt daran, „dass der GKV-Spitzenverband seinen Mitgliedskassen empfiehlt, kleinere Packungsgrößen (z. B. 30 Tabletten), oder Arzneimittel mit einer geringeren Stärke (z. B. zwei Tabletten à 10 mg) in der Zeit des Liefer-/Versorgungsengpasses ohne Retaxationen den Apotheken zu erstatten und diese ärztlichen Verschreibungen nicht in die Wirtschaftlichkeitsprüfungen miteinzubeziehen“. Doch wie Kommentare auf DAZ.online zeigen, geht manchen Apotheker:innen eine solche „Empfehlung“ nicht weit genug.