Fußball-Zweitligist verschenkt Freikarten – auch an Apotheken

In Ostwestfalen-Lippe ist das offenbar anders: Der dort ansässige Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 bedankt sich jetzt mit Gratis-Tickets für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC bei den örtlichen medizinischen Einrichtungen für deren Leistungen in der Krise. Neben Krankenhäusern, Arztpraxen, Testzentren, Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und Hilfsorganisationen sind ausdrücklich auch die Apotheken eingeladen, Freikarten für ihre Teams zu ordern. Bis zu 50 Stück pro Einrichtung (25 Stehplätze, 25 Sitzplätze) sind vorgesehen. Insgesamt gibt es 1.907 kostenlose Tickets – bestellt werden kann, solange der Vorrat reicht.

„Unsere Aktion richtet sich an alle, die sich in Ausübung ihres Berufs oder ehrenamtlich aufopferungsvoll für das gesundheitliche Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen“, wird SC-Geschäftsführer Martin Hornberger in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Dieser Dank geht auch über das in der Corona-Zeit gezeigte Engagement hinaus. Gerade in der jüngeren Vergangenheit waren enorme Anstrengungen erforderlich, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.“

Bestellungen sind bis Montag, den 4. April 2022, möglich. Das Spiel findet am Sonntag, dem 10. April, um 13.30 in der Benteler-Arena statt. Das Bestellformular finden Sie hier auf der Website des SC Paderborn 07.