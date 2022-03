Verursacht Omikron bei Kleinkindern besonders schweren Pseudokrupp?

Dass auch Coronaviren Pseudokrupp verursachen, dieser Verdacht ist nicht neu. So wurden bereits „ältere“ – endemische – Coronaviren in Verbindung mit Pseudokrupp-Anfällen gebracht. Selbst zum neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 existieren einzelne Fallberichte, die einen Zusammenhang mit Pseudokrupp nahelegen. Allerdings ist nach wie vor unklar, ob tatsächlich das Virus SARS-CoV-2 ursächlich für die Pseudokrupp-Anfälle war oder eventuell Co-Infektionen mit anderen Viren die Atemnot auslösten.

Um diese Wissenslücke zu schließen, ermittelten Wissenschaftler, wie viele Kinder im Zeitraum von 1. März 2020 (Beginn der Corona-Pandemie) bis 15. Januar 2022 mit SARS-CoV-2-Infektion und klinischen Symptomen eines Pseudokrupps in einem großen Kinderkrankenhaus in Boston (Massachusetts, USA) behandelt wurden (Notaufnahme und stationäre Aufnahme). Ihre Arbeit liegt derzeit noch als Vorabveröffentlichung, Preprint, bei „Pediatrics“ – der wissenschaftlichen Fachzeitschrift der „American Academy of Pediatrics“ – vor. Eingeschlossen wurden Kinder, die PCR-positiv auf das Coronavirus getestet waren und bei denen Ärzte gleichzeitig eine Laryngotracheitis, also einen Pseudokrupp (ICD-10-Code-basiert) diagnostiziert hatten. Als Omikron-Fall zählte, wer ab dem 4. Dezember 2021 ins Krankenhaus kam.