Krebspatient:innen benötigen weiterhin Schutz und frühzeitige Therapie!

Welches Arzneimittel für die jeweiligen Patient:innen am besten geeignet ist, müsse im Einzelfall entschieden werden.

Jedenfalls sollen sich Patient:innen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 bei Krankheitszeichen sofort mit ihren Ärzt:innen in Verbindung setzen. Prof. Dr. med. Hermann Einsele, geschäftsführender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) und Direktor der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums Würzburg, fasst die Situation so zusammen: „Wir sind jetzt in einer besseren Situation als zu Beginn der Pandemie, haben aber auch viel höhere Infektionsraten. Es ist weiterhin höchste Wachsamkeit zum Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion geboten. Im Falle einer Erkrankung muss sofort über eine gezielte Behandlung entschieden werden. Die zunehmend gute Prognose von Krebspatient*innen darf nicht durch COVID-19 gefährdet werden.“