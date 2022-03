Duloxetin kann bei Arthrose helfen

Der selektive Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Hemmer Duloxetin wird häufig bei neuropathischen und chronischen Schmerzen eingesetzt, da er das zentrale Schmerzkontrollsystem von Serotonin- und Noradrenalin-Transportern beeinflusst. In einer randomisierten kontrollierten Studie sollte nun die Wirksamkeit von Duloxetin (60 mg) als Add-on-Therapeutikum an 111 Patienten im Endstadium einer Knie- bzw. Hüft-Arthrose im Vergleich zur reinen Standardtherapie über einen Zeitraum von acht Wochen verglichen werden. 44 Prozent der mit Duloxetin behandelten Patienten berichteten von einer deutlichen bis sehr deut­lichen Verbesserung der Schmerzen und der ­Gelenkfunktion (Standardtherapie: 0%). Dies ließ sich auch in der signifikanten Verbesserung des KOOS/HOOS (Knee Injury bzw. Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score) um 11,3 Punkte messen (p < 0,001).

Scheinbar profitieren aber Knie-Arthrose-Patienten mehr von Duloxetin als Hüft-Arthrose-Patienten (Score-Verbesserung um 18,7 Punkte vs. 6,0 Punkte). Insbesondere bei Knie-Arthrose-Patienten soll laut den Autoren vor der Durchführung einer Gelenk­operation eine Kombinations-Analgesie mit Duloxetin versucht werden, die den Gelenkersatz verzögern oder im besten Fall verhindern kann.

Literatur