Ukrainische Arzneimittel – wie findet man das passende Präparat in Deutschland?

Wie die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) in einer aktuellen Mitteilung erklärt, führt die Einreise flüchtender Menschen aus der Ukraine nach Deutschland zu einem verstärkten Bedarf an Arzneimitteln, „bspw. für Personen, die in der Ukraine eine medikamentöse Behandlung erhielten und denen nun die benötigten Arzneimittel nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen“. Das geht aus einer E-Mail Korrespondenz zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und der ABDA hervor. Probleme könnten entstehen, wenn medizinisches Fachpersonal die aus der Ukraine mitgebrachten Arzneimittelpackungen nicht korrekt übersetzt und keine geeigneten deutschen Fertigarzneimittel auswählen kann, heißt es.