Karies und Zahnverlust unter Buprenorphin sublingual

Wie sollen Patienten unter Buprenorphintherapie mit dieser Information nun umgehen? Patienten sollten die Einnahme von Buprenorphin wie verordnet weiterführen und die Anwendung nicht plötzlich und ohne ärztliche Rücksprache beenden. Die FDA warnt bei plötzlichem Absetzen vor Entzugssymptomen und den damit verbundenen Gefahren eines Rückfalls mit Überdosierungen und Tod. „Für Menschen, die an Opioidabhängigkeit leiden, überwiegen die Vorteile der Anwendung von Buprenorphin-haltigen Arzneimitteln eindeutig die Risiken. Buprenorphin sollte in Verbindung mit Beratung und Verhaltenstherapien in Betracht gezogen werden“, erklärt die FDA. Dieser Ansatz einer Medikament-gestützten Beratung und Verhaltenstherapie (MAT, Medication-assisted Treatment) sei eine der wirksamsten Methoden zur Behandlung der Opioidabhängigkeit, weil dadurch das Verlangen nach Opioiden reduziert werde (Craving), Missbrauch und Überdosierungen verringert würden, das Überleben der Patienten verbessert und ihnen ermöglicht, ein selbstbestimmteres Leben (einschließlich eines ständigen Arbeitsplatzes) zu führen.