Barmer: „Der große Hype um Cannabis scheint vorbei“

Neben einem gezielten Einsatz hat laut Straub offenbar auch die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Verordnungszahlen cannabishaltiger Präparate gehabt – schließlich gingen die Menschen in dieser Zeit seltener zum Arzt. Zwischen Mai 2018 und März 2020 habe es monatlich immer zwischen 400 und etwa 540 Anträgen gegeben. Seit April 2020 habe sich die Zahl bei rund 300 bis 400 Anträgen eingependelt.

Besonders viele Anträge wurden der Analyse zufolge im Saarland, in Bayern und Berlin gestellt – hier waren es 410 beziehungsweise 394 und 355 je 100.000 Barmer-Versicherten. Am geringsten war die Nachfrage in Sachsen mit 198 je 100.000 Versicherte. Rein zahlenmäßig wurden die meisten Anträge auf Kostenübernahme cannabishaltiger Präparate in Bayern gestellt (4.682), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (4.587) und Baden-Württemberg (2.076).

Die Barmer erklärt den hohen Wert in Bayern auch mit dem Umstand, dass seit Mitte der 90er-Jahre an der Universität München dazu geforscht wurde. Ärztinnen und Ärzte hätten sich in der Zwischenzeit gezielt fortgebildet und vielfach Cannabis in die Behandlung von Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen integriert. Das könnte zudem zu besser begründeten Genehmigungsanträgen als in anderen Regionen führen – und damit zu höheren Bewilligungsquoten.

Insgesamt gab es laut der Analyse zwischen März 2017 und November 2021 fast 174.000 Verordnungen cannabishaltiger Präparate im Wert von etwa 87 Millionen Euro. Darunter waren etwa 34.000 Verordnungen unverarbeiteter Cannabisblüten.