Bundestag und Bundesrat haben am heutigen Freitag die gesetzliche Grundlage zur Lockerung der Coronamaßnahmen gebilligt. Zur Pandemie-Kontrolle möglich sind den Ländern damit noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Kliniken und Pflegeheimen. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können, ebenso in Arztpraxen, nicht aber in Apotheken. In regionalen Hotspots sind allerdings weitergehende Beschränkungen möglich, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt.