ARS Pharmaceuticals und Bryn Pharma haben jeweils ein Epinephrin-Nasenspray entwickelt (Neffy 1 mg und BRYN-NDS1C 6,6 mg) und auf der diesjährigen „American Academy of Allergy, Asthma & Immunology“ vorgestellt.

In einer randomisierten Phase-I-Studie im Cross-over-Design wurden die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von „Neffy 1 mg“ im Vergleich zu zwei Autoinjektoren (EpiPen 0,3 mg und Symjepi 0,3 mg) sowie einem intramuskulär applizierten Epinephrin-Präparat an 171 gesunden Probanden verglichen. Unter dem EpiPen dauerte es etwa zwölf Minuten, bis die maximale Plasmakonzentration (t max ) erreicht war. „Neffy 1 mg“ lag mit einer t max -Zeit von 20 Minuten in der Mitte, am längsten benötigte das intramuskulär applizierte Präparat (40 min).