Ähnliche Töne sind aus dem Umfeld des Alzenauer Großhändlers AEP zu hören. Dort beobachtet man mit Sorge die Entwicklung. Steigende Spritpreise würden sich kostenerhöhend auswirken, der Umfang sei angesichts der sehr großen Preisschwankungen aber schwer prognostizierbar. Aktuell beabsichtigt man nicht, darauf zu reagieren; die Mehrbelastung sollte soweit wie möglich durch die positive Geschäftsentwicklung kompensiert werden. Durch die einmal tägliche Belieferung sei man in der Lage, die Kunden kostengünstig zu versorgen.

Allerdings wird in der Großhandelsbranche auch darüber diskutiert, die Mehrkosten bei der Belieferung in Form von Zusatzgebühren an die Apotheken weiterzugeben. Manche Händler haben bereits konkrete Pläne haben. So zum Beispiel der private Großhändler Kehr-Holdermann, bei dem .ab 1. April ein Tourenkostenbeitrag von 2 Euro pro Lieferung fällig wird.