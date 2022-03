Seit jeher bewegen sich Apotheken im Spannungsfeld „Heilberuf“ versus „Kaufmann“. Perspektivisch sehen sie sich immer leistungsfähigeren technischen Möglichkeiten gegenüber, beispielsweise bei der IT und künstlichen Intelligenz, welche so manch „kognitive Dienstleistung“ zu kapern vermag. Schon heute könnten Abgabeautomaten Apotheken (teil-)ersetzen. Der Versandhandel macht weiter Druck. Wir sehen verstärkt teure, individualisierte Spezialtherapien, die nicht mehr über den Apothekentisch gehen. „Predictive Analytics“ hat das Potenzial, Krankheiten noch vor ihrer klinischen Manifestation abzufangen, was nebenbei die Zukunftsbedeutung von Tests und Diagnostik auch für die Apotheke illustriert. Dagegen nimmt sich der reine demografische Überalterungseffekt erstaunlich bescheiden aus – durch ihn erwartet uns nur ein geringes Marktwachstum (unter 1 Prozent pro Jahr).