Für angestellte Approbierte, die gerne mehr Verantwortung übernehmen wollen, sich aber nicht oder noch nicht selbstständig machen wollen, ist die Leitung einer Filiale eine gute Option. Doch nicht jede:r kann oder will eine klassische 40-Stunden-Woche absolvieren. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch funktioniert Führung in Teilzeit überhaupt? Wie viele Stunden sollte eine Fililalleitung mindestens in der Apotheke anwesend sein? Und wäre Job-Sharing eine denkbare Option? Ihre Meinung ist gefragt!