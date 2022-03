Mehr als die Hälfte der befragten Apotheker:innen und 64 Prozent der PTA leiden der Umfrage zufolge unter der ständig wachsenden Belastung. Schwierig scheint dabei vor allem der Umstand, dass das Ende der Pandemie nicht absehbar ist. 60 Prozent der Befragten geben zudem an, dass die dünne Personaldecke in Apotheken problematisch ist – mehr als ein Drittel der Apotheker:innen (36 Prozent) und über die Hälfte der PTA (56 Prozent) fehlt die Wertschätzung für ihre Leistung, insbesondere vor dem Hintergrund zeitaufwendiger Corona-Schutzmaßnahmen. An der Befragung nahmen auch Ärzte und Ärztinnen teil, sie empfinden jedoch eher die zunehmende Digitalisierung und Bürokratisierung als belastend, ebenso die Diskussion um eine Impfpflicht.