Die Zahl der Meldungen zu Medikationsfehlern unter den Nebenwirkungsmeldungen ist leicht auf 149 gesunken (2020: 184). Damit tragen sie noch mit 5,9 Prozent (im Vorjahr 7,7 Prozent) zur Gesamtzahl dieser Meldungen bei. Auch zum Arzneimittelmissbrauch wurden mit 35 Berichten weniger Fälle gemeldet als 2020 (56).

Den größten Anteil an den an die AMK übermittelten Verdachtsmeldungen hatten mit einer Zahl von 5.534 die Qualitätsmängel. Darunter waren am häufigsten Verpackungfehler (42,5 Prozent), mechanische Defekte (23.4 Prozent) und galenische Mängel (23,2 Prozent). Vermutete Manipulationen oder Fälschungen waren mit 0,3 Prozent selten, machten absolut aber 16 Meldungen aus. (2020: 10).