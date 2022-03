Unsere Referentin beim anstehenden ApothekenRechtTag online, Rechtsanwältin Christiane Köber, kennt sich bestens aus in der Materie. Sie verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. (Wettbewerbszentrale) den dortigen Gesundheitsbereich und ist Autorin des im Deutschen Apotheker Verlag erschienenen Buches „Wettbewerbsrecht in der Apotheke“. Sie vermittelt in ihrem Vortrag ein praxisnahes Update: Was ist in Apotheken wettbewerbsrechtlich erlaubt, was ist verboten? Zur Sprache kommen dabei die Zulässigkeit und Grenzen neuer Kooperationsmodelle und Vertriebsformen sowie die aktuelle Rechtsprechung zu Marketingaktionen von Apotheken (zum Beispiel Prämien bei der Neukundenwerbung, Gewinnspiele, Abgabe von Gratisartikeln und Zugaben).