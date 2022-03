In der Standesvertretung spiegeln sich die Geschlechterverhältnisse nach wie vor nicht wider, auch wenn sich die Frauenquote seit unserer letzten Analyse Ende 2018 etwas verbessert hat. So steht heute mit Gabriele Regina Overwiening eine Frau an der Spitze der ABDA, die erste überhaupt. Sie übernahm das Amt von Friedemann Schmidt. Die Bundesapothekerkammer hat mit Ursula Funke nun immerhin eine Vizepräsidentin. Amtsvorgänger Thomas Benkert ist heute BAK-Präsident. Und auch in den Kammern und Verbänden gibt es mehr Chefinnen. 2018 waren es nur drei: Ursula Funke in Hessen, Magdalene Linz in Niedersachsen und Gabriele Regina Overwiening in Westfalen-Lippe. Ursula Funke und Gabriele Regina Overwiening sind nach wie vor im Amt. Magdalene Linz befindet sich zwar mittlerweile, was das höchste Kammeramt angeht, im Ruhestand. Es gibt aber mit Cathrin Burs eine Nachfolgerin. Mit Kerstin Kemmritz, die Christian Belgardt, in Berlin abgelöst hat, haben jetzt vier von 17 Kammern eine Präsidentin.

Auch mehr Verbände mit Chefinnen

Bei den Verbänden gab es mit Christiane Lutter (Bremen) und Claudia Berger (Saarland) 2018 lediglich zwei weibliche Vorsitzende. Erstere ist noch im Amt. Claudia Berger wurde mittlerweile abgelöst, die Spitze des Verbandes blieb aber mit Susanne Koch weiblich. Mit Tatjana Zambo in Baden-Württemberg und Anke Rüdinger in Berlin, die seitdem ihre Ämter angetreten haben, hat sich die Zahl der Verbandschefinnen immerhin verdoppelt. Berlin ist damit der einzige Kammerbezirk, in dem Kammer und Verband eine weibliche Spitze haben.