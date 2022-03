Konkret sei für nitrosierbare Stoffe ein Migrationsgrenzwert von 1 mg/kg festgelegt worden – für Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten und Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden (gemäß der Directive No. 2009/48/EC). Zum Vergleich wurden laut Lohmann & Rauscher in den Pflastern Werte von NDEA 0,15 mg/kg (N-Nitrosodiethylamin) und NDBA 0,012 mg/kg (N-Nitrosodibutylamin) gefunden.

Wie die kritischen Stoffe in die Pflaster gelangen, können laut Ökotest auch die Hersteller meist nur schwer erklären. Bei den Ratioline-Pflastern könnte jedoch das in der Kaltsiegelbeschichtung der Verpackung enthaltene Latex laut Ökotest den Fund der nitrosierbaren Stoffe erklären. Lohmann & Rauscher erläutert in seiner Stellungnahme allerdings, dass „ein Direktkontakt der latexhaltigen Innenseite der Verpackung mit dem Wundkissen und/oder Klebeseite des Pflasters, durch das darauf noch befindliche Abdeckpapier hindurch“, weitestgehend ausgeschlossen sei.

Damit sind die Pflaster also nicht als mangelhaft zu betrachten, was ja auch aus dem Ökotest-Urteil hervorgeht. Wie die nitrosierbaren Stoffe nun jedoch tatsächlich in die Pflaster gelangt sind, dafür lässt sich auch der Stellungnahme keine Erklärung entnehmen. Lohmann & Rauscher schreibt jedoch, dass die Firma das Testergebnis zum Anlass nimmt, die betroffenen Pflaster einer Prüfung zu unterziehen. „Auch eine Produktweiterentwicklung bzw. Optimierung inklusive umgebender Bereiche, wie der Verpackung, genießen einen hohen Stellenwert und werden bei Bedarf angepasst“, heißt es.