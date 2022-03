Wenn Ökotest von 18 Pflastern 17 empfehlen kann – was ist dann beim 18. schiefgelaufen? Leider handelt es sich bei diesem – das immerhin noch die Note „befriedigend“ erhalten hat – um ein Produkt aus der Apotheke: „Ratioline Sensitiv Pflasterstrips“ von Lohmann & Rauscher. Der Grund für die Abwertung ist ein erhöhter Gehalt an nitrosierbaren Stoffen, die in krebserzeugende Nitrosamine umgewandelt werden können.

Wie Öktotest erklärt, könnten auch die Hersteller meist nur schwer erklären, wie solche Stoffe in die Pflaster gelangen. Sie könnten jedoch bei der Vulkanisation von Kautschuk zu Gummi oder Latex entstehen, heißt es. Zusätzlich könnten sie über Klebstoffe und Druckfarben (aus den Faltschachteln) in die Pflaster gelangen. Im konkreten Fall soll laut Herstellerangaben Latex ein Bestandteil der Kaltsiegelbeschichtung der Verpackung sein. Das könnte den Fund nitrosierbarer Stoffe erklären.

In zwei weiteren Produkten, welche die Note „gut“ erreichen, hat das von Ökotest beauftragte Labor halogenorganische Verbindungen gefunden. „Dabei handelt es sich um eine große Gruppe von Stoffen, von denen viele Verbindungen als allergieauslösend gelten, manche Krebs erzeugen und fast alle sich in der Umwelt anreichern“, erklärt Ökotest.