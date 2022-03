Wie Apotheken, die selbst gegen COVID-19 impfen, diese Leistung abrechnen sollen, hat die ABDA bereits Mitte Februar in einer Handlungsempfehlung festgehalten. Am gestrigen Dienstag hat der Deutsche Apothekerverband (DAV) nun auch das nötige Modul im Verbändeportal freigeschaltet. Darüber informiert die ABDA in ihrem Newsroom.