Die ersten 100 Tage einer neuen Bundesregierung sind traditionell ein Gradmesser zur Beurteilung erster politischer Neuausrichtungen. Doch in diesem dritten Corona-Jahr ist alles anders – SARS-CoV-2 beherrscht nach wie vor die Gesundheitslandschaft. Legislative und Exekutive sind weiterhin in vielen Facetten damit beschäftigt, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Der Koalitionsvertrag der Ampel enthält allerdings einige Vorhaben, die direkt oder indirekt die Apotheken in Deutschland betreffen werden. Was ist zu den einzelnen Projekten schon bekannt? Wie passen sich die Vorhaben in die Landschaft ein und was könnten sie für die Apotheken mit sich bringen? Auf diese Fragen wird beim diesjährigen ApothekenRechtTag Thiemo Steinrücken in seinem Online-Vortrag eingehen.