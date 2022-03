Am 11. Februar empfahl der Pharmakovigilanzausschuss der EMA (PRAC), die Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Hydroxyethylstärke (HES)-Infusionslösungen in der gesamten Europäischen Union auszusetzen. Wie die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) nun informiert, hat die „Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human“ (CMDh) die Position des PRAC angenommen, also das Ruhen der Zulassung von Hydroxyethylstärke-haltigen Arzneimitteln empfohlen.