Die Idee hinter den Entlassrezepten, nämlich Patienten nach einem Klinikaufenthalt, direkt mit benötigten Arzneimitteln versorgen zu können, ist eigentlich gut. Wie so oft bei guten Ideen hakt es aber in der Praxis an vielen Stellen. Wie der Bayerische Apothekerverband (BAV) kürzlich in einem Rundschreiben mitteilte, sind Entlassrezepte nach wie vor häufig leider weiterhin unvollständig und/oder fehlerhaft ausgestellt. Die wenigsten Fehler dürfe die Apotheke dabei selbst ausbessern, bemängelt der Verband. Der Regelfall sei, dass zuvor meist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich ist. Den aber erreiche man in vielen Fällen schlicht nicht.