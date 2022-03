Die Apotheken in Deutschland ächzen unter der überbordenden Bürokratie – das zeigen aktuell auch die Ergebnisse der monatlichen Apokix-Umfrage. Personalnot und die Furcht vor dem Versandhandel, der mit Blick auf die Einführung des E-Rezepts schon die Messer wetzt, machen ihnen das Leben zusätzlich schwer. Was braucht es jetzt, um das Apothekennetz in Deutschland weitgehend zu erhalten und die Arzneimittelversorgung vor allem in ländlichen Regionen zu sichern? Der Marketing Verein Deutscher Apotheker (MVDA) hat dazu vergangene Woche ein Positionspapier vorgelegt.