Weiterhin wird gefordert, dass der Anspruch der Versicherten auf entsprechende Leistungen endlich gesetzlich verankert wird. Hier verbirgt sich zukünftig eine große Chance für Apotheken. Denn: Als unmittelbare Ansprech­partner der Menschen vor Ort sind Apothekenmitarbeiter in der Lage, einen ungesunden Lebensstil zu identifizieren, chronische Krankheiten frühzeitig zu erkennen und den Patienten individuelle Vorschläge zur Prävention zu machen. Besonders wichtig ist es, auch Menschen zu erreichen, die bisher kein oder wenig Interesse an Prävention hatten. Denn häufig nehmen gerade diejenigen an Präventionsmaßnahmen teil, die ohnehin schon ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein haben.

Hoher Stellenwert, keine Entlohnung

Präventionsangebote in Apotheken bieten einige Vorteile gegenüber den zum Teil bestehenden Vorsorgeprogrammen der Krankenkassen – nicht zuletzt durch den persönlichen Kundenkontakt. Eine direkte Vergütung für Präventionsleistungen in Apotheken wird schon seit Jahren von Apothekerseite gefordert, denn im Gegensatz zu anderen Ländern werden Apotheker hierzulande hierfür leider immer noch nicht entlohnt. Dabei sind Präventionsmaßnahmen besonders für chronisch Kranke wichtig, die bereits auf Arzneimittel angewiesen sind, damit sich ihr Gesundheitszustand nicht weiter verschlechtert. Wie hoch der Stellenwert der Prävention in dieser Zielgruppe ist, zeigt eine im Sommer 2021 durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Forsa im Auftrag der ABDA unter 12.000 Teilnehmern, darunter 3.000 Patienten mit Mehrfach­medikation. Dabei forderten circa 40 Prozent der Befragten mit Mehr­fachmedikation Präventions­angebote aus ihrer Apotheke. Die Blutdruckmessung ist demnach ein häufig genutztes Präventions­angebot. Jeder Dritte könnte sich zudem vorstellen, Blutfettwerte in der Apotheke bestimmen zu lassen. Werden Apotheker als „aktive Gesundheitsberater“ wahrgenommen, so spricht sich das schnell herum und führt idealerweise zu einigen Neukunden.

Ob Übergewicht/Adipositas, die Vorbeugung von Diabetes oder Unterstützung beim Nichtrauchen – auf welchen Gebieten sich Apotheker beim Thema Prävention engagieren können, zeigt AZ-Autorin Dr. Irina Treede in der aktuellen AZ 2022, Nr. 9, Seite 6